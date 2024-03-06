Илон Маск и Дональд Трамп ведут переговоры в преддверии президентских выборов в США

Глава Tesla, SpaceX и X (бывший Twitter) Илон Маск провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом во Флориде, где у Трампа резиденция. На встрече также присутствовали богатые доноры Республиканской партии, пишет New York Times.

Вероятно, речь шла о спонсировании предстоящей предвыборной кампании, в ходе которой Трамп собирается побороться за кресло президента с Джо Байденом.

Издание отмечает, что Маск не поддерживал Трампа во время выборов в 2016 и 2020 годах, у них даже были конфликты и "недопонимания", но с тех пор многое изменилось. Также Маск никогда не поддерживал Байдена.

Для США бизнесы Маска являются стратегическими. Одна только SpaceX обеспечивает доставку астронавтов на МКС и вообще пилотируемую космонавтику Америки, а также обеспечивает спутниковым интернетом американских и натовских военных, украинских военных в зоне российско-украинского конфликта.

В прошлом году Маск заявил, что склоняется к голосованию за губернатора Флориды Рона ДеСантиса. ДеСантис пытался побороться за возможность выдвигаться в президенты от Республиканской партии, но в январе приостановил свою кампанию, поддержав Трампа.