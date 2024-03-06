Бывшему главе УКСа Прикамья смягчили приговор по делу о взятке

Бывший глава управления капитального строительства Прикамья Дмитрий Левинский обжаловал приговор за взятку в размере 3 млн руб., сообщает Properm.ru.

Апелляция была рассмотрена вчера Седьмым кассационным судом общей юрисдикции в Челябинске. Суд немного снизил штраф, назначенный Левинскому. Правда, всего на 200 тыс. рублей — с 15 млн до 14,8 млн руб.

Взятку чиновник получил от бизнесмена Алексея Шилова за совершение действий, в том числе незаконных, в пользу бизнесмена и представляемых им коммерческих организаций, которые входили в служебные полномочия как главы краевого УКСа.

Как сообщало Накануне.RU, в нарушение действующего законодательства осужденный за взятку без проведения соответствующих процедур заключил контракты на выполнение субподрядных работ с организацией, подконтрольной взяткодателю, а также давал незаконные указания иным подрядчикам учреждения заключить договор на выполнение работ в интересах лица, коммерсанта.

Уголовное дело в отношении взяткодателя прекращено в соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ, в связи с добровольным сообщением о даче взятки.

Напомним, что сам Левинский вину не признавал, заявлял, что получил деньги не в качестве взятки, а в качестве долга.

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 15 млн руб. Прокуратура сочла приговор слишком мягким. Ранее обвинение настаивало на 11 годах лишения свободы и штрафе в размере 3 млн руб. Защита пыталась отменить обвинительный приговор.

В мае 2023 года приговор был ужесточен. У Левинского конфисковали в доход государства 2,96 млн руб. и наложили взыскание на изъятые более 250 тыс. руб.