В Тыве после пожара на ТЭЦ введен режим ЧС

Глава Тывы Владислав Ховалыг сообщил, что после случившегося в Шагонаре пожара на ТЭЦ в республике введен режим ЧС регионального значения. По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливают. Погибших и пострадавших нет.

"Пожар потушен. Подача тепла в городе остановлена. К централизованному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов. В них примерно проживает 4 тыс. человек. Всего в Шагонаре – 12 тыс. 204 жителя", - написал Ховалыг.

В результате возгорания 18 человек госпитализированы. Шесть находятся в тяжелом состоянии, девять – в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному.