06 Марта 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дело мигранта, напавшего на МЧС-ника в Екатеринбурге, дошло до суда

В Екатеринбурге начинается суд над нелегальным мигрантом, обвиняемым в применении насилия к сотруднику МЧС.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 35-летний гражданин республики Азербайджан. Все случилось 10 января на улице Титова в уральской столице, где произошло ДТП между двумя автомобилями. Из-за этого возник конфликт, и группа мужчин стала проявлять агрессию к сидевшей в машине девушке.

В это время мимо проезжали сотрудники МЧС, которые вступились за нее. Тогда, по версии следствия, мигрант применил насилие к одному из сотрудников.

Как добавил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские установили и задержали подозреваемого, передав его следователям для работы. В дальнейшем он был арестован.

"Статья, по которой расследовалось уголовное дело, предусматривает до пяти лет лишения свободы. На территории нашей страны задержанный находился незаконно, за что представители МВД завели на него административное дело", - отметил полковник Горелых.

Мигранту вменяется статья 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). На сегодняшний день расследование завершено. В ближайшее время уголовное дело начнет рассматривать суд.

Теги: мигрант, МЧС, нападение, полиция, СК, суд


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.01.2024 10:48 Мск В Екатеринбурге арестован нелегальный мигрант, напавший на сотрудника МЧС

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