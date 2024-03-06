В Подмосковье в Домодедовское кладбище вложат 5 миллиардов

Компания "Москапстрой" займется строительством третьей очереди Домодедовского кладбища, что вблизи деревни Истомиха на юге Московской области.

Контракт с победителем по стартовой цене был заключен 18 декабря, его сумма составит 5,25 млрд руб. Третья очередь Домодедовского кладбища появится на территории 36,1 га, пишет РБК.

Домодедовское кладбище основано в 1984 г. недалеко от Истомино Домодедовского района Московской области. Несмотря на отдаленность от Москвы, некрополь предназначался для захоронений жителей столицы. Сегодня погост имеет статус закрытого кладбища, на нем разрешены лишь родственные захоронения. На территории некрополя располагается церковь, колумбарий, зал для проведения поминальных обедов, гранитная мастерская.