В Госдепе заявили, что у Украины заготовлены военные "сюрпризы" для России

У Украины есть план, который дозволит ей победить, заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Мы считаем, что у них припасено несколько сюрпризов, и ждем возможности увидеть результаты", - цитирует его РИА Новости. Каких-либо подробностей чиновник не привел.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины может привести к столкновению НАТО с Россией. По словам министра, оценка продвижения российских войск в зоне СВО и их успехов очень тревожит.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что у него нет плана Б на случай, если США не предоставят Украине помощь. По его словам, без помощи со стороны Запада украинские войска будут нести все больше потерь.