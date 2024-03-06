06 Марта 2024
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Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Владимир Якушев осмотрел экспозиции регионов УрФО на Всемирном фестивале молодежи 

Во вторник, 5 марта, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев посетил стенды регионов округа на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ). Фестиваль проходит на федеральной территории Сириус.

Знакомство с фестивалем началось в павильоне Югры, где гостям показывают уникальную природу края и традиции коренных народов.

Экспозиция Тюменской области носит название "Любовь. Креатив. Море". Регион подготовил интерактивы, презентации молодежных проектов, а также макет будущего студенческого кампуса мирового уровня.

Владимир Якушев на ВФМ(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Владимир Якушев на ВФМ(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Кроме того, Владимир Якушев оценил арт-объекты на выставке "Россия в миниатюре": там есть копии Моста влюблённых из Тюмени, Дома Севастьянова из Екатеринбурга, горы Таганай из Челябинской области.

Владимир Якушев на ВФМ(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Владимир Якушев на ВФМ(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Также полпред Владимир Якушев провел встречу с представителями делегаций регионов Уральского федерального округа. В работе Всемирного фестиваля молодежи от УрФО участвуют 625 человек и 275 волонтёров.

"Урал и Западная Сибирь богаты не только природными ресурсами и промышленными гигантами, но и талантливыми, креативными, умными людьми. У нас есть чем гордиться в различных областях - от науки и технологий до культуры и искусства. Благодаря вам о перспективах для жизни и работы в России узнали молодые люди всего мира", - обратился к участникам Владимир Якушев.

Владимир Якушев на ВФМ(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Владимир Якушев на ВФМ(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Он добавил, что по решению президента Владимира Путина в 2024 году начнет реализовываться новый национальный проект "Молодежь России", он объединит все меры поддержки, принимаемые государством, для жителей страны в возрасте до 35 лет.

Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта по решению президента России. В нем участвуют 20 тысяч человек из 180 стран мира.

Теги: Владимир Якушев, Всемирный фестиваль молодежи


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