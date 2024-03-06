В Тыве из-за пожара на ТЭЦ госпитализированы 18 человек

В Шагонаре (республика Тува) случился пожар на ТЭЦ. Первое сообщение о ЧП на ТЭЦ поступило на пульт дежурного в 8.49, сообщает администрация республики.

МЧС России сообщило о том, что пожар и сильное задымление произошли в здании котельной. Площадь возгорания – 50 "квадратов". Глава Тывы Владислав Ховалыг написал в своем telegram-канале, что прибыл на ТЭЦ.

"18 человек госпитализированы. Шесть находятся в тяжелом состоянии, девять – в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному. Всех пострадавших сейчас транспортируют в республиканские больницы в Кызыл. На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся трех", - написал глава региона.