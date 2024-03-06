ФАС может проверить Wildberries после пожара в Шушарах

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) обратилась в Федеральную антимонопольную службу России с просьбой проверить Wildberries на возможное нарушение антимонопольного законодательства.

Речь идет о последней версии оферты маркетплейса продавцам от 4 марта. Представитель ФАС подтвердил», что обращение поступило и будет рассмотрено.

Дело в том, что продавцы не согласны с механизмом расчета компенсации по сгоревшим товарам во время пожара в Шушарах, сообщают "Ведомости".

Ранее Wildberries начал предоставлять продавцам, товар которых пострадал из-за пожара в Шушарах, методику расчета и отчеты о возмещении убытков.

Пожар на складе в Шушарах произошел 13 января 2024 г. Огонь охватил 75 тыс. кв. метров, обрушились кровля и стены. Следствие рассматривает различные версии пожара, в том числе поджог. Эксперты оценили ущерб в 13-15 млрд руб. Госстройнадзор заявил, что здание сгоревшего в питерских Шушарах склада Wildberries не было введено в эксплуатацию, ведомство не давало такого разрешения.