06 Марта 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России доля одобрений по кредитным заявкам может снизиться на 20-30%

В России количество отказов по заявкам на кредиты может вырасти на 20–30%.

Как заявили эксперты, это может произойти после изменения в системе оценки рисков заемщиков (скоринга). В нее банки и микрофинансовые организации начали включать прогноз вероятности банкротства, говорят представители бюро кредитных историй и финорганизаций.

Данное изменение понадобилось из-за роста количества личных банкротств, особенно после изменений в упрощенной внесудебной процедуре. Не исключено, что для заемщиков с низким риском инициатива может обернуться улучшением условий, в частности, за счет снижения ставок, сообщают "Известия".

Напомним, в России с 1 марта 2025 года начнет действовать закон о самозапрете на выдачу кредитов. 20 февраля он был принят во втором и третьем чтениях Госдумой. 21 февраля документ был одобрен Советом Федерации.

Теги: кредиты, банки, МФО


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