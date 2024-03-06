В России могут вдвое увеличить штрафы за авиадебоширство

В Госдуме России готовят проект закона о двукратном увеличении штрафов для авиадебоширов.

Как заявил глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, в настоящее время наказания не останавливают авиадебоширов. По словам парламентария, помимо штрафов, есть и более действенные инструменты, которые давно применяются в развитых странах: введение единых черных списков авиадебоширов.

"И если выяснится, что человек ранее был замечен в противоправных действиях и не был помещен в эти черные списки, то должны быть соответствующие санкции уже в отношении авиакомпании, потому что она хулигана повторно пустила на борт", — отметил парламентарий.

В настоящее время штрафы за мелкое хулиганство, нахождение в состоянии алкогольного опьянения на борту и курение в самолете составляют от 500 до 1,5 тыс. руб., сообщают "Известия".

Ранее руководитель управления на транспорте МВД России по УрФО генерал-майор полиции Александр Востриков признал, что дебоширы на самолетах являются серьезной проблемой.