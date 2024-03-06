В России может появиться государственный маркетплейс

В Совете Федерации обсудили создание государственного маркетплейса с отечественными товаропроизводителями.

С такой инициативой заместитель председателя комитета верхней палаты по экономической политике Иван Абрамов обратился к заместителю директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Юлии Юдиной.

По его словам, необходимо поддержать российских товаропроизводителей. "У нас много приличных сервисов сегодня, например "Госуслуги" или "Почта России" – тоже с государственным участием. Зато потребитель будет знать, что вот здесь, на маркетплейсе, товары точно с сертификатом, точно прошедшие все проверки", - отметил Абрамов.

Он предположил, что с продавцов будут брать не 20%, "а какую-то минимальную плату". На такой площадке должны будут продаваться только отечественные товары, сообщают "Ведомости".

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил проект закона об обязанности маркетплейсов обеспечивать безопасность товаров и не допускать пересылку запрещенных веществ и предметов, а также идентифицировать получателей.