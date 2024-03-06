06 Марта 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Совфед готовится раскритиковать ход мусорной реформы

По просьбе Совета Федерации России экспертная группа при верхней палате подготовила замечания к проекту доклада заместителя главы правительства РФ Виктории Абрамченко в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Как ожидается, они будут представлены на пленарном заседании палаты в марте. В настоящее время документ направлен спикеру Валентине Матвиенко. 21 февраля замечания обсуждались на закрытом заседании комитета. Эксперты раскритиковали закон, устанавливающий возможность продления срока действия статуса регоператора, если объем инвестиций в строительство объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО составил не менее 1 млрд руб. Они считают, что это "дискриминирует системы конкурентных отношений" в России. Это дает возможность распределить средства региональных операторов, изъятые у потребителей, через завышенные нормативы накопления ТКО.

Как заявил член комитета "Деловой России" по переработке отходов и вторичным ресурсам Сергей Завьялов, региональных операторов выбирали на конкурсной основе сроком в среднем на 10 лет – если кто-то из них осуществлял инвестиции, то только через концессию, которую оформляли с платой концедента, т. е. бюджетной субсидией. "Получается, что предпринимается попытка за бюджетные деньги продлить срок полномочий региональным операторам", – отметил он.

Кроме того, негативную оценку получил метод сравнительного анализа при определении нормативов накопления мусора: этот метод был "выдуман" Российским экологическим оператором (РЭО) на основе эконометрических исследований, которые не имеют научного подтверждения. Как следует из документа, это закрепило "недостоверные завышенные данные об образовании ТКО, что обеспечивает получение региональными операторами по обращению с ТКО неосновательного обогащения в сумме более 150 млрд руб. в год, или более 400 млн руб. в день".

Как заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев, "методика, как и иные нормативные акты, прошла все согласительные процедуры, оценку регулирующего воздействия, антикоррупционную экспертизу Минюста России, после чего была утверждена постановлением правительства", сообщают "Ведомости".

Теги: Совфед, мусорная реформа


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