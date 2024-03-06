Стало известно, как повреждение кабеля в Красном море "ударит" по Рунету

Повреждение интернет-кабеля в Красном море хуситами напрямую не затронет российский сегмент интернета.

По словам экспертов, однако, проблемы с трафиком у зарубежных направлений могут повлиять и на него. В конце февраля йеменские хуситы перерезали четыре интернет-кабеля в Красном море, включая Asia-Africa-Europe 1. Как считает гонконгский провайдер HGC, это затрагивает около 25% мирового трафика. После этого 5 марта произошел глобальный сбой в работе многих ресурсов и сервисов, среди которых YouTube, WhatsApp, Gmail и др.

Как заявил генеральный директор хостинг-провайдера "Русоникс" Константин Анисимов, в России "сильно локализован трафик внутри страны в силу языковых особенностей и наличия сильных локальных игроков в сегментах поиска, социальных сетей, новостных порталов, мессенджеров".

Однако проблема потенциально затрагивает глобальные сервисы, такие как Google и YouTube. Это может привести к ситуации "бутылочного горлышка", так как нагрузки на маршруте будут больше. В России будут нестабильно работать сервисы, частично или полностью зависящие от расположенных в других странах ресурсов.

Как сказал директор по инфраструктуре облачного провайдера "EdgeЦентр" Алексей Учакин, будут перегружены каналы, на которые перешел трафик из-за повреждения кабелей, в частности возможны сбои в работе Telegram.

"… Проблемы в европейском/американском сегменте влияют и на отечественные сервисы", — отметил эксперт, сообщает РБК.

Напомним, 5 марта интернет-пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе сервисов Google, X, YouTube, WhatsApp, ТикТок, Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Также сбои были зафиксированы у приложения банка "Тинькофф".