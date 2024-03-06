Депутаты подготовили проект о повышении суммы маткапитала

Представители трех фракций в Госдуме России подготовили проект закона о повышении размера материнского капитала до 1 млн руб. на второго и третьего ребенка.

Как заявил в Telegram председатель комитета по труду и член фракции либерал-демократов Ярослав Нилов, как ожидается, размер материнского семейного капитала с 1 февраля 2025 года составит 756,7 тыс. руб. на первого ребенка и 1 млн руб. – на второго ребенка, а также на третьего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который в случае принятия узаконит бессрочность программы материнского капитала.