Нарышкин: Навальный* умер своей смертью

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный* умер своей смертью.

Об этом сообщил в интервью для телеканала "Соловьев Live" директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Так он ответил на вопрос, были ли причастны к его кончине какие-либо силы на Западе.

"Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да", - Нарышкин.

Глава СВР также указал, что считает отвратительным, но ожидаемым, что на Западе устроили "сатанинские пляски" около гроба с Навальным.

Ранее суд Салехарда оставил без удовлетворения жалобу матери Алексея Навального*, которая пожаловалась на "незаконные действия".

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга