СМИ: правительство одобрило продажу "Яндекса"

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила группу сделок по приобретению группой инвесторов РФ 96,3% акций МКАО "Яндекс" у нидерландской компании Yandex N.V.

3,7% уже принадлежат российскому "Яндексу". Представитель "Яндекса" воздержался от комментариев, переадресовав вопросы в ЗПИФ "Консорциум.Первый", который станет новым владельцем российского "Яндекса". Однако там также отказались комментировать ситуацию.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявил, что вице-премьер не принимал участия в заседании этой комиссии, сообщают "Ведомости".

По условиям сделки, новой головной компанией "Яндекса" становится МКАО "Яндекс": оно должно получить во владение 99,999% ООО "Яндекс", остальные 0,001% будут принадлежать "Фонду общественных интересов".

Ранее в Кремле заявили, что встречи Владимира Путина и Алексея Кудрина в период подготовки сделки по продаже российских активов "Яндекса" "имели место". "Но про внутреннюю кухню мы не говорим", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.