На Урале присяжные оправдали супругов, обвинявшихся в сожжении двух человек

В Свердловском областном суде оглашен приговор по делу супругов, обвинявшихся в убийстве двух человек. Присяжные их оправдали.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, все случилось в ночь на 25 июля 2021 года на бульваре Юности в Первоуральске: там произошел пожар, в котором погибли двое мужчин. По версии следствия, к преступлению были причастны супруги Иван и Вера Мельковы, которые решили расправиться с братом Ивана. Как показало расследование, для этого они подперли входные двери его квартиры, а затем подожгли. В жилище, кроме родственника Мелькова, также находился его друг. В результате они погибли в огне.

Супруги своей вины не признали и ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. 21 февраля коллегия присяжных вынесла вердикт – событие преступления было, но вина Мельковых не доказана. Сегодня, 6 марта, судья Свердловского областного суда Андрей Юшманов огласил оправдательный приговор Ивану и Вере Мельковым.

Как уточнили в инстанции, это окончательный приговор. Пока он не вступил в законную силу и может быть обжалован только по процессуальным нарушениям.