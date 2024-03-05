06 Марта 2024
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Общество В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Ассоциация виноделов России призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%, сообщают РИА Новости со ссылкой на исполнительного секретаря Алексей Плотников.

"Приняли решение вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и направить в правительство и экспертный совет комитета Госдумы по экономической политике позицию АВВР в том числе: по установлению импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из стран НАТО в 200 процентов", — заявил он.

В конце июля прошлого года пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран — с 12,5 до 20%, но не менее полутора долларов за литр. Мера начала действовать с 1 августа. Позже ее продлили на весь 2024-й.

По словам Плотникова, ассоциация также предложила отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из Грузии.

Кроме того, АВВР призвала установить с 1 сентября квоту в 20% для российского вина в магазинах с дальнейшим ее увеличением до 50%.

Ассоциация виноградарей и виноделов выступила с идеей определить квоту и для кафе — иметь в винной карте с 1 сентября не менее 50% отечественной продукции и указывать такие напитки в начале.

Теги: Ассоциация виноделов России, вино, пошлины


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