Клуб "Мутабор" сменил название после голой вечеринки Ивлеевой

Клуб "Мутабор", после скандальной "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой, сменил название, передает корреспондент Накануне.RU.

О переменах, произошедших в клубе сообщили в telegram-канале заведения. Теперь оно называется Arma.

Напомним, "голая" вечеринка прошла 21 декабря в московском клубе "Мутабор". Лефортовский районный суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Более того, этот же суд счел вечеринку блогера пропагандой гомосексуальных отношений — движения, которое Верховный суд России признал экстремистским на территории РФ. Клуб закрыли на 90 суток.

Добавим, что после скандала президент России Владимир Путин высказался об участниках "голой вечеринки". По его словам, у участников СВО и мероприятий, где прыгают без штанов, — разные ценности. Кроме того, президент заявил, что заявил, что настоящую элиту страны нужно формировать из бойцов спецоперации, а не из тех чудиков, которые "обнажают свои гениталии".