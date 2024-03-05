Путин поручил главе Минсельхоза контролировать ситуацию с ценами на дизельное топливо для аграриев

Президент России Владимир Путин сегодня провел встречу с представителями агропромышленного комплекса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Во время встречи гендиректор "Каббалкрастениеводство" Анзор Кумыков сообщил, что был вынужден поднять цены на свою продукцию так как топливо подорожало. Глава государства отметил, что в прошлом году "сложилась какая-то дурацкая ситуация", когда приходилось ездить за топливом из одного региона в другой.

"Чушь какая-то. Но якобы это было связано с тем, что вовремя какие-то регионы что-то не сделали с их поставщиками. Надеюсь, в этом году этого не будет", - заявил президент. Он поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву держать вопрос на контроле.

Также на встрече президент поручил проработать вопрос о госгарантиях по кредитам для агропредприятий в Донбассе и Новороссии. Аграрии из Донбасса и Новороссии пожаловались на трудности с кредитованием из-за того, что у них пока не наработана кредитная история и есть сложности с залогом. Глава государства попросил Минфин и ЦБ проработать этот вопрос с Минсельхозом.

"Я тоже подключусь", - сказал президент.

По его словам, включиться в эту работу должны и коммерческие банки.

"Другого ничего не придумаем, кроме госгарантий. Чего мы придумаем, если нет залогов и кредитной истории", - цитирует главу государства ТАСС.

Путин добавил, что банки начали выдавать организациям из Донбасса и Новороссии льготные кредиты, но эта работа пока не носит массовый характер. "Надо расширить объем выдаваемых льготных кредитных ресурсов и подумать над гарантиями", - поставил задачу президент.