Металлическая часть от отлетевшего колеса большегруза влетела в боковую форточку эвакуатора и убила водителя

В Тюменской области металлическая часть от отлетевшего колеса большегруза влетела в боковую форточку эвакуатора и убила водителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления

Трагедия произошла сегодня на 35-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тюменском районе.



По предварительным данным, у автомобиля "КамАЗ" оторвало колесо, одна из металлических частей влетела в боковое стекло эвакуатора "Тата". Покрышку колеса отбросило на разделительную полосу дороги. В результате инцидента 38-летний водитель эвакуатора погиб на месте. Водитель второго автомобиля на пострадал.



Обстоятельства трагедии выясняются.