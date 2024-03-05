05 Марта 2024
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Фото: Накануне.RU

Пользователи соцсетей пожаловались на сбои в работе приложений

Интернет-пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе сервисов Google, X, YouTube, WhatsApp, ТикТок, Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о сбоях опубликована на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. Больше всего жалоб поступает из США.

Также сбои были зафиксированы у приложения банка "Тинькофф".

Сбой в работе Тинькофф зафиксирован в нескольких регионах России. По данным сервиса сбой.рф, больше всего жалоб поступило из Москвы - 39% Санкт-Петербурга - 13% Новосибирской области - 4% Краснодарского края - 4% Московской области - 4% Челябинской - 4% Татарстана - 3% Башкортостана - 3% Самарской области - 3% Нижегородской области - 3% Свердловской области - 2% Воронежской области - 2%.

Причины сбоев неизвестны, однако по данным РБК, сегодня гонконгский провайдер HGC сообщил, что из-за атаки хуситов в Красном море оказались повреждены кабели Asia-Africa-Europe 1, Seacom, TGN и EIG. По оценкам компании, эти повреждения затрагивают порядка 25% трафика. Издание назвало ущерб значительным, но не критичным, поскольку через тот же регион проходят другие кабели, соединяющие Азию, Африку и Европу. По оценкам Globes, ремонт поврежденных кабелей может занять не менее восьми недель.



Теги: приложения, сбой, кабель, интернет


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