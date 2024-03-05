Председатель Астраханской общественной организации Юсуп Магомедов: Патриотическое воспитание помогает вырастить настоящего гражданина

Председатель Астраханской региональной общественной организации по сохранению и развитию дагестанской культуры «Дагестан», полковник в отставке Юсуп Магомедов считает, что патриотическое воспитание должно быть плановым, системным и одним из приоритетных направлений в области педагогической деятельности.

Юсуп Магомедов отметил, что патриотизм – это главная нравственная ценность, обусловленная гордостью за Родину.

«Благодаря развитию патриотического воспитания мы добьемся высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности и укрепления государства», - сказал председатель Астраханской региональной общественной организации по сохранению и развитию дагестанской культуры «Дагестан» Юсуп Магомедов.

Он убежден, что патриотическое воспитание помогает вырастить настоящего гражданина, любящего свою Родину и готового ее защищать.