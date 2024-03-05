05 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Волонтеры помогут астраханцам в голосовании по выбору объектов благоустройства

Почти две тысячи волонтеров помогут астраханцам выбрать объекты для будущего благоустройства. Об этом сообщает в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

"В этом году Всероссийское голосование в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, стартует 15 марта. Жителям региона предстоит выбрать не менее 45 объектов во всех районах области и городе Астрахань. 1800 волонтеров уже проходят обучение", - сообщает глава региона.

Основная задача добровольцев – информирование жителей о возможности участия в голосовании. Они подробно расскажут землякам обо всех представленных объектах и помогут проголосовать.

детская площадка, благоустройство(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"С каждым годом всё больше астраханцев принимают участие в выборе территорий под благоустройство. Люди поняли, что, выделив всего несколько минут на голосование, можно изменить то место, где живешь, к лучшему. И это очень радует. За время действия проекта в нашем регионе преобразились уже более 400 общественных пространств", - отметил Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, голосование, волонтеры, благоустройство, выборы, путин


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