Награды и страховые выплаты погибшего бойца ЧВК «Вагнер» переданы его детям

Сотрудники ЧВК «Вагнер» передали детям погибшего при боях за Бахмут «музыканта» его награды и страховые выплаты. Об этом пишет телеграмм-канал «Разгрузка Вагнера».

Борщ Ливан Владимирович записался в ряды «Оркестра» и отправился в зону СВО. Зимой прошлого года он принимал участие в сражениях на Бахмутовом направлении, где и погиб 15 февраля. Но, отправляясь тогда на передовую, боец не оставил в архиве компании никаких данных о своих родственников, включая их контакты. «Музыкант» был похоронен на вагнеровском кладбище в Горячем ключе.

К счастью, совсем недавно с сотрудниками «Вагнера» связался один из опекунов его двух несовершеннолетних детей, оставшихся после его гибели сиротами. Когда данные семьи проверили, было принято решение передать им наследство Героя.

Для этого старшую дочь Ливана Веронику и ее опекунов пригласили в Горячий ключ. Там, в возведенной в честь погибших бойцов «Оркестра» часовне девочке рассказали о том, как ее отец героически сражался и погиб, защищая страну. В конце ей вручили его награды, в том числе медаль «За отвагу», и все страховые выплаты.

В родном городе Ливана Улан-Удэ, Бурятия, 15 февраля прошел день памяти павшего Героя.