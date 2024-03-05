МУС выдал ордера на арест главкома дальней авиации ВС РФ и главкома Черноморского флота

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России генерала-лейтенента Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине, передает ТАСС.

Ранее в связи с российско-украинским конфликтом МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена в России Марии Львовой-Беловой.

В ответ Следственный комитет России заочно предъявил обвинения судье и прокурорам МУС, принявшим решение об ордерах для Путина и Львовой-Беловой. МВД объявила их в розыск.