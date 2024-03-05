На станции Геологическая в Екатеринбурге заменили турникеты

На станции метро "Геологическая" в Екатеринбурге заменили турникеты. Об этом сообщает Telegram-канал "Метро Екатеринбург".

По данным канала, следующая на очереди станция "Проспект Космонавтов", работы на которой запланированы на апрель. После замена будет произведена на "Ботанической" — в июне 2024 года, "Динамо" и "Уральской" — в июле 2024 года, "Машиностроителей" — в августе 2024 года, на "Уралмаше" — в сентябре 2024 года и "Чкаловской" — в октябре 2024 года.

Новые турникеты выполнены из нержавеющей стали и закаленного ударопрочного стекла, оснащены цветным информационным дисплеем, интеллектуальной световой индикацией и сигнализацией. Главной особенностью является возможность оплачивать всеми видами карт: как банковской, так транспортной и социальной. Помимо этого, к концу года оплата будет проводиться и через QR-код.