Shot: "Суперджет" с пассажирами на борту экстренно сел во Внуково из-за пожара в двигателе

"Суперджет" со 100 пассажирами на борту экстренно вернулся в аэропорт Санкт-Петербурга из-за пожара в двигателе, сообщает Shot.

По данным телеграммм-канала, инцидент произошел 4 марта. Самолет авиакомпании "Россия" выполнял рейс из Петербурга в Челябинск. Через полчаса после вылета на борту сработала сигнализация о пожаре в двигателе. Экипаж принял решение возвращаться в Пулково.

По данным Shot, в ходе проверки было обнаружено, что нет заглушки "порта" в первом двигателе. В нем также произошло частичное отслоение теплоизоляции створки капота реверсивного устройства.

Ранее сообщалось, что начало поставок импортозамещенных российских авиалайнеров SJ-100 с двигателями ПД-8 сдвинуто на 2026 год. В ОАК заявили, что компании сталкиваются с объективными ограничениями, перечислив в их числе полностью новые системы, воссоздание с нуля компетенций, необходимость полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени.