05 Марта 2024
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: novatek.ru

МИД России выследил НАТО в Арктике

Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов сообщил об активизации военной деятельности США и НАТО в Арктике.

"Наращивается их потенциал в высоких широтах, увеличиваются масштабы проводимых там учений", - приводит ТАСС заявление Корчунова на пленарной сессии IX международной научно-практической конференции "Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие".

Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что "коллективный Запад" наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики.

"США и НАТО сосредоточили усилия на обеспечении своего доминирования в Арктике и сдерживании Российской Федерации в регионе", - сказал Герасимов.

Глава Генштаба отметил, что "территория Финляндии и Швеции все активнее используется для размещения контингентов войск НАТО и их оперативного наращивания в приграничных с Россией районах".

Как сообщалось, после вступления Финляндии в НАТО, несмотря на ранние заявления руководства, страна и альянс подписали соглашение по сотрудничеству в обороне. Таким образом, США официально смогут присутствовать на 15 стратегических военных объектах страны, проводить учения в том числе на пограничной территории с Россией. Как заявил президент РФ Владимир Путин, из-за новой угрозы будет создан Ленинградский военный округ. Однако, как уверен генерал-полковник Леонид Ивашов, теперь не только испорчены отношения с Финляндией, но и Финский залив может и будет использоваться американцами в свою пользу.

Теги: США, НАТО, Арктика, учения


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