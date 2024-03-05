Суд смягчил приговор Зареме Мусаевой на три месяца

Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске смягчил обвинительный приговор супруге экс-судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой до четырех лет и девяти месяцев колонии.

"Судебная коллегия определила приговор суда в отношении Мусаевой изменить, исключить из приговора указания об учете отягчающих наказание обстоятельств», - приводит ТАСС слова судьи.

В июле прошлого года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года колонии. Ее признали виновной в организации мошенничества и применении насилия к полицейскому. С сентябре суд сократил срок наказания на полгода.

В декабре 2023 года Зареме Мусаевой отказали в условно-досрочном освобождении. Против этого выступили представители ОТП-банка, признанного потерпевшим по делу о мошенничестве, где Мусаева была обвиняемой.

Муж и сыновья Мусаевой настроены оппозиционно относительно действующей власти Чечни, они находятся за границей. Семья Мусаевой неоднократно называла дело в отношении нее политическим, заявляла о давлении.