Российская миссия "Луна-27" будет состоять из двух кораблей

Миссия "Луна-27", которую Россия собирается реализовать в 2028 г., будет состоять из двух аппаратов – по одному для посадки на каждом из полюсов Луны.

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""Луна-27", наверное, это будет спаренная миссия на северный и южный полюсы", - приводит РИА Новости слова гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова на марафоне "Знание. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Напомним, в 2023 г. миссия "Луна-25" провалилась в августе: аппарат разбился о лунную поверхность, так и не совершив прилунения. Борисов после аварии встретился с командой "Луны-25" и подчеркнул, что незавершенная миссия не ставит на "стоп" перспективы освоения Луны. "Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении", - сказал гендиректор госкорпорации. Он не исключил повторения миссии в 2025 или 2026 г.