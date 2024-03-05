Премьер-министр Эстонии показала свой завтрак после обвинения в "поедании россиян"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас решила опровергнуть сообщения о том, что на завтрак она "ест россиян". Чиновница опубликовала в своем блоге в соцсети X (бывший Twitter) фотографию завтрака: тарелка мюсли с ягодами и йогуртом и чай.

Так Каллас ответила на публикацию в газете Politico, где некий анонимный чиновник из ЕС обвинил ее в "поедании россиян на завтрак". Он комментировал возможное назначение Каллас генеральным секретарем НАТО и усомнился в том, что Париж и Берлин согласятся видеть во главе военного блока человека с таким "меню".

Фотография завтрака журналистов из Politico не убедила. Они ответили Каллас также в X: "Непонятно, ест ли Каллас мюсли регулярно или на самом деле иногда ест россиян". Также издание шутит по поводу напитка в кружке премьер-министра: это может быть зеленый чай, медовый напиток или "слезы российских империалистов".