В Тюмени прекращен выпуск жизненно необходимого препарата

Из-за убыточности завод "Фармасинтез-Тюмень" остановил выпуск жизненно важного препарата "Зифлукорт", сообщает РБК Тюмень.

Лекарство необходимо больным с надпочечниковой недостаточностью.

Отпускная цена препарата составляла 73,8 руб., при этом на рост его себестоимости повлиял курс евро к рублю, так как он изготавливается из субстанции итальянского производства.

Компания приняла решение установить новую цену. Она была согласована с ФАС и составила 390 руб. Однако после регистрации прокуратура провела проверку законности такой цены. После чего ФАС отменила согласование и цену снизили до ее прежнего значения.