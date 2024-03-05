Россия и Китай могут доставить на Луну ядерную энергоустановку в 2033-2034 годах - Роскосмос

Россия и Китай рассматривают вариант доставки на Луну ядерной энергоустановки в 2033-2034 годах, передает РИА Новости со ссылкой на главу Роскосмоса Юрия Борисова. Такой проект "серьезно рассматривается", отметил Борисов.

В этом месяце должен состояться первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-5" с космодрома Восточный. Проект создания российской лунной базы должен быть реализован с помощью именно этого вида ракет. Ранее предполагалось, что на "Ангаре" на спутник Земли отправится российская автоматическая станция "Луна-27", правда, с учетом крушения в прошлом году станции "Луна-25" план может быть скорректирован.