В Екатеринбурге осудили банду, промышлявшую похищением людей и вымогательством

05 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Такер Карлсон восхитился московским метро

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге осудили банду, промышлявшую похищением людей и вымогательством

Свердловский областной суд вынес приговор пяти жителям Екатеринбурга, промышляющим похищением людей и вымогательством. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Как пояснил гособвинитель, в сентябре 2022 года осужденный 1995 г.р. создал и возглавил преступную группу, в которую вошли трое других осужденных и еще двое неустановленных лиц. Целью стало вымогательство денег на территории города под видом пресекающих преступления сотрудников правоохранительных органов. В качестве жертвы объекта посягательства был выбран знакомый одного из участников группы.

Зная, что потерпевший управляет арендованным "Хендай Солярис", один из соучастников под надуманным предлогом договорился с ним о встрече. Мужчины вместе приехали во двор дома на ул. Фрунзе, где соучастники преступления, притворившись правоохранителями, осмотрели автомобиль и нашли "наркотическое вещество", которое было подброшено потерпевшему. После лжеполицейские имитировали задержание и предложили не привлекать к ответственности за взятку в 250 тыс. рублей.

Испугавшись, потерпевший послушался мошенников и передал указанную сумму.

Аналогичная ситуация произошла и с жителем Ижевска. Его члены группы нашли на популярном сайте объявлений, предложив работу курьера - мужчине нужно было забирать деньги у пенсионерок, ставших жертвами мошенников. Однако, когда тот прибыл на указанный адрес, его похитили, вывезли на пустырь, избили и потребовали 500 тыс. рублей. Один из участников группы также похитил у мужчины цепочку более чем за 150 тыс. рублей.

Спасло потерпевшего то, что подозрительная машина попала в поле зрения экипажа полиции. Злоумышленников задержали.

Вину в преступлениях признал только один подсудимый, несмотря на неопровержимые доказательства, представленные в суде. Уголовное дело в отношении одного из участников преступной группы было выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Членов группы признали виновными по:

  • п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, организованной группой, с применением насилия, в крупном размере);
  • п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений);
  • п. "а" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, организованной группой, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья);
  • пп. "а", "б", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия, из корыстной заинтересованности, с применением специальных средств);
  • ч. 5 ст. 33, пп. "а", "б", "е" ч. 3 ст.286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий, с применением насилия, из корыстной заинтересованности, с применением специальных средств).

Подсудимых отправят в исправительную колонию строгого режима на срок от 7,5 до 11 лет с ограничением свободы от 1,5 до 2 лет. При этом, всем осужденным суд назначил в качестве дополнительного наказания штраф в размере от 50 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, а также лишил права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Теги: вымогательство, похищение, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети