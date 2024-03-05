В Екатеринбурге осудили банду, промышлявшую похищением людей и вымогательством

Свердловский областной суд вынес приговор пяти жителям Екатеринбурга, промышляющим похищением людей и вымогательством. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Как пояснил гособвинитель, в сентябре 2022 года осужденный 1995 г.р. создал и возглавил преступную группу, в которую вошли трое других осужденных и еще двое неустановленных лиц. Целью стало вымогательство денег на территории города под видом пресекающих преступления сотрудников правоохранительных органов. В качестве жертвы объекта посягательства был выбран знакомый одного из участников группы.

Зная, что потерпевший управляет арендованным "Хендай Солярис", один из соучастников под надуманным предлогом договорился с ним о встрече. Мужчины вместе приехали во двор дома на ул. Фрунзе, где соучастники преступления, притворившись правоохранителями, осмотрели автомобиль и нашли "наркотическое вещество", которое было подброшено потерпевшему. После лжеполицейские имитировали задержание и предложили не привлекать к ответственности за взятку в 250 тыс. рублей.

Испугавшись, потерпевший послушался мошенников и передал указанную сумму.

Аналогичная ситуация произошла и с жителем Ижевска. Его члены группы нашли на популярном сайте объявлений, предложив работу курьера - мужчине нужно было забирать деньги у пенсионерок, ставших жертвами мошенников. Однако, когда тот прибыл на указанный адрес, его похитили, вывезли на пустырь, избили и потребовали 500 тыс. рублей. Один из участников группы также похитил у мужчины цепочку более чем за 150 тыс. рублей.

Спасло потерпевшего то, что подозрительная машина попала в поле зрения экипажа полиции. Злоумышленников задержали.

Вину в преступлениях признал только один подсудимый, несмотря на неопровержимые доказательства, представленные в суде. Уголовное дело в отношении одного из участников преступной группы было выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Членов группы признали виновными по:

п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, организованной группой, с применением насилия, в крупном размере);

п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений);

п. "а" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, организованной группой, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья);

пп. "а", "б", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия, из корыстной заинтересованности, с применением специальных средств);

ч. 5 ст. 33, пп. "а", "б", "е" ч. 3 ст.286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий, с применением насилия, из корыстной заинтересованности, с применением специальных средств).

Подсудимых отправят в исправительную колонию строгого режима на срок от 7,5 до 11 лет с ограничением свободы от 1,5 до 2 лет. При этом, всем осужденным суд назначил в качестве дополнительного наказания штраф в размере от 50 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, а также лишил права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.