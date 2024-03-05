Путин прилетел в Ставрополь

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ставрополь с рабочим визитом.

Как передает РИА Новости, глава государства посетит тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" и пообщается с работниками предприятия.

Кроме того, Путин проведет встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и с представителями АПК.

В январе президент совершил рабочую поездку в Калининград. Он пообщался со студентами в университете Канта и провел совещание по развитию региона. В Кремле отмечали, что поездка Владимира Путина в Калининград - это не послание странам НАТО.