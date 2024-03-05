В России может подорожать подсолнечник

Эксперты рынка масложировой продукции РФ, несмотря на высокий сбор подсолнечника в 2023 г., видят предпосылки для повышения цен на него. Подъем может начаться в ближайшие полтора-два месяца или, что более вероятно, к началу нового сезона, то есть к сентябрю.

Цены на подсолнечник сохранятся на текущем уровне до начала нового сезона, но есть небольшая вероятность, что культура подорожает в ближайшие 1,5-2 месяца, если произойдет рост мировых котировок на готовую продукцию, пишет "Интерфакс".

Ране выяснилось, что новые регионы России "давят" на субъекты юга страны и в целом сельхозрынок страны за счет дешевых масличных и других зерновых культур.

"Вся Ростовская область заполнена подсолнечником [из новых регионов]. Эту проблему только предстоит пережить. У них ценообразование осуществляется по другим правилам. На месте цены на подсолнечник крайне низкие. И это понижает цены в соседних регионах", - пояснил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.