Кустурица объединит в одной экранизации "Идиота" и "Преступление и наказание"

Режиссер Эмир Кустурица снимет в России фильм, в котором объединит два романа писателя Федора Достоевского.

"Следующий фильм, который я буду в России снимать – в Санкт-Петербурге и в Сибири – "Преступление без наказания". Это такая комбинация "Идиота" и "Преступления и наказания", - приводит ТАСС слова Кустурицы, сказанные во время открытого диалога на Всемирном фестивале молодежи.

Ранее Кустурица высказался о творчестве Захара Прилепина.

"Я читаю много и могу сказать, что "Обитель" – роман Прилепина – один из самых лучших романов в мире", - сказал режиссер.