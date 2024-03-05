На Урале участнику СВО из Таджикистана дали российское гражданство

Иностранный участник СВО из Белоярского района смог получить российское гражданство. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

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Как рассказал он в своем Telegram-канале, сам мужчина родом из Таджикистана, влюбился в россиянку и переехал на Урал, а затем решил стать гражданином РФ. В январе его отпустили с фронта в короткий отпуск к семье, и он попытался подать документы в миграционную службу на получение гражданства.

"Однако вместо того, чтобы провести время с близкими, он был вынужден трижды посетить это ведомство из-за неосведомленности отдельных сотрудников "миграционки" об актуальных изменениях в законодательстве", - отметил Иванов.

Таджику намекали, что процесс может растянуться на полгода вместо одного месяца. Мужчина обратился к свердловскому депутату за помощью. Тот направил запрос в адрес министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

"Накануне получил ответ. В миграционной службе с документами оперативно разобрались, и в 20-х числах февраля наш герой стал гражданином России", - добавил Максим Иванов.

Напомним, в конце прошлого года в Екатеринбурге узбеку дали гражданство России после участия в СВО.