На Урале участнику СВО из Таджикистана дали российское гражданство
Иностранный участник СВО из Белоярского района смог получить российское гражданство. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
Как рассказал он в своем Telegram-канале, сам мужчина родом из Таджикистана, влюбился в россиянку и переехал на Урал, а затем решил стать гражданином РФ. В январе его отпустили с фронта в короткий отпуск к семье, и он попытался подать документы в миграционную службу на получение гражданства.
"Однако вместо того, чтобы провести время с близкими, он был вынужден трижды посетить это ведомство из-за неосведомленности отдельных сотрудников "миграционки" об актуальных изменениях в законодательстве", - отметил Иванов.
Таджику намекали, что процесс может растянуться на полгода вместо одного месяца. Мужчина обратился к свердловскому депутату за помощью. Тот направил запрос в адрес министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.
"Накануне получил ответ. В миграционной службе с документами оперативно разобрались, и в 20-х числах февраля наш герой стал гражданином России", - добавил Максим Иванов.
Напомним, в конце прошлого года в Екатеринбурге узбеку дали гражданство России после участия в СВО.