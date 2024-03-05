В Казахстан из России переехала уже 41 иностранная компания

В Казахстан из России релоцировалась 41 компания из третьих стран. "В перечне у нас порядка 400 компаний из более 30 стран. Конкретные результаты есть на сегодня по 41 компании стоимостью более $1,5 млрд – это InDriver, TikTok и так далее", - сообщил замминистра национальной экономики республики Бауыржан Кудайбергенов.