Bild: Утечка разговора офицеров ФРГ произошла из-за генерала ВВС

Газета Bild пишет, что утечка разговора офицеров ФРГ произошла из-за начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франка Грефе.

"Имеется в виду бригадный генерал Франк Грефе, который остановился в Сингапуре 19 февраля", - сообщило издание.

Запись разговора опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. В Telegram-канале Симоньян говорится, что разговор состоялся 19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

При этом один из офицеров упоминал планировавшуюся поездку на Украину 21 февраля, чтобы координировать удары по российским объектам. Также обсуждалась возможная отправка на Украину ракет Taurus и обучение украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что утечка разговора офицеров произошла из-за того, что один из участников беседы подключился к разговору по незащищенной линии, а не из-за того, что система была взломана.