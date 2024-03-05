В Тюменской области двое подростков вломились в чужой дом, избили и обокрали хозяина

В Заводоуковске двое несовершеннолетних предстанут перед судом за проникновение в чужой дом, нападение на хозяина и кражу, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Сообщается, что один подросток предложил другому совершить кражу.

Инцидент произошел в ночь на 20 декабря 2023 года. Молодые люди проникли в чужой дом, и обнаружив, что хозяин в своей спальне не спит, накинулись на него, испугавшись, что он поймает их с поличным. Один подросток ударил его и держал, пока второй наносил удары кулаками по лицу.

Потерпевшему выбили три зуба, разбили губу. Отпустили пострадавшего только когда он перестал сопротивляться. Затем они стали осматривать вещи, которые можно было забрать. Обнаружили 4 кольца, часы и паспорт. С похищенными ценностями покинули дом. Сумма ущерба составила 3099 рублей.