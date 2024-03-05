Казахстан и Германия укрепят нефтяную "Дружбу"

Власти Казахстана начали переговоры с немецкими компаниями по поводу увеличения поставок в Германию нефти по нефтепроводу "Дружба". Речь идет о росте до 2 млн тонн.

"Мы уже начали предварительные консультации с нашими коллегами об осуществлении данного транзита в этом году", - сказал ТАСС во время брифинга министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

80% экспорта казахстанской нефти в Европу осуществляется через Каспийский трубопроводный консорциум. В тесном сотрудничестве с азербайджанскими партнерами Казахстан развивает Транскаспийский маршрут. С начала 2023 г. начата прокачка казахстанской нефти по маршруту Актау – Баку – Тбилиси – Джейхан объемом 1,5 млн т в год.