В Польше упал третий за сутки метеозонд с надписями на кириллице

В Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши снова нашли фрагмент метеозонда – уже третий за двое суток. На этот раз – недалеко от города Кривик. По данным СМИ, на месте работают силовые службы, место падения оцеплено.

Два предыдущих фрагмента нашли в полях.

Окружная прокуратура Ольштына сообщила, что аналогичный воздушный шар упал вчера в Харше возле Венгожево. Польские СМИ предполагают, что зонд мог быть запущен на территории Калининградской области, об этом, якобы, свидетельствуют надписи на кириллице на найденных фрагментах.

Известно, что никаких приборов на аэростатах не было.