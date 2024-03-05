Устроившего пожар в костромском клубе участника СВО просят приговорить к 16 годам колонии

Обвинение просит назначить 16 лет лишения свободы гвардии сержанту Станиславу Ионкину. Свердловчанин в 2022 году отправился в зону СВО, а в ноябре того же года устроил пожар в костромском клубе "Полигон" – в результате ЧП погибли 13 человек.

Также к Ионкину подали иск на 46 млн руб. Кроме того, его просят лишить воинского звания и медали "За отвагу", передает РБК.

Ионкину 24 года. 5 ноября 2022 года он пришел в клуб "Полигон", около двух часов ночи с его участием завязалась драка. Он использовал сигнальный пистолет "Сигнал охотника". От выстрела загорелось помещение клуба.