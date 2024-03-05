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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский облсуд пересмотрел приговор по "делу Бусылко"

Свердловский областной суд пересмотрел приговор по громкому "делу Бусылко". Бывшим силовикам снизили сроки в колонии.

Напомним, в ноябре 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес новый приговор по уголовному делу бывшего замглавы СКР по Свердловской области Михаила Бусылко о взятке. Он был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Экс-заместитель прокурора региона Дмитрий Чуличков получил восемь лет и четыре месяца "строгача". А адвокат Владислав Вострецов был приговорен к восьми годам и семи месяцам колонии за посредничество во взяточничестве.

Суд лишил Бусылко звания полковника юстиции, а Чуличкова – старшего советника юстиции. Приговор был обжалован в вышестоящей инстанции.

Дмитрий Чуличков, Михаил Бусылко, Владислав Вострецов(2021)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, в итоге вердикт был изменен. Судебная коллегия установила, что Дмитрий Чуличков получил взятку в крупном размере – 1 млн рублей, а Бусылко и Вострецов были посредниками в передаче денег. Действия Чуличкова были переквалифицированы, ему назначено 7,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 5 млн рублей. Он лишен классного чина "старший советник юстиции" и права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления, связанные с функциями представителя власти, а также связанные с организационно-распорядительными функциями на 8 лет.

Михаил Бусылко(2021)|Фото: Накануне.RU

Действия самого Бусылко суд также переквалифицировал и назначил ему 6,5 лет колонии общего режима со штрафом в 5 млн рублей. Он лишен спецзвания "полковник юстиции" и права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления на 4,5 года.

Из приговора Вострецову по эпизоду покушения на мошенничество исключено указание, что преступление совершено путем обмана. Его действия переквалифицированы и назначено 8 лет колонии общего режима со штрафом 5 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с представлением интересов юридических и физических лиц в суде, госорганах власти на 4,5 года. Он также лишен специального звания "подполковник юстиции".

Напомним, что приговор бывшим свердловским силовикам обжаловали их адвокаты и прокуратура.

Теги: Бусылко, приговор, апелляции, облсуд


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