На Ozon и Wildberries противозачаточные продавали под видом БАДов

Пресечена нелегальная торговля в интернете противозачаточными препаратами, которые продавали под видом БАДов. Речь идет о таких лекарствах, как "Левоноргестрел" и "Квинестрол".

Росздравнадзор сообщил онлайн-площадкам, что торговать такими таблетками нельзя. Маркетплейсы Ozon и Wildberries вскоре оповестили о блокировке незаконных продаж препаратов.

Информация о выявленных продавцах направлена в Роскомнадзор для блокировки нелегальных интернет-страниц, сообщает Росздравнадзор.