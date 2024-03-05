05 Марта 2024
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Общество Сибирский ФО В России Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

В Новосибирской области из-за долга за электроэнергию у матери отобрали детей

В деревне Подгорная Колыванского района Новосибирской области из-за долга за электроэнергию дому отключили свет, а у матери отобрали детей. Об этом возмутительном случае сообщает региональное отделение партии "Справедливая Россия".
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Женщина одна растит двоих детей. В морозы ей отключили свет за долг. Она обратилась в районную соцзащиту за помощью, чтобы там помогли купить запас дополнительных дров, чтобы топить печь. Но вместо этого к ней прислали сотрудников опеки и участкового. Мать сразу обвинили в создании опасных для жизни детей условий и заставили подписать заявление о передаче их в новосибирский Центр социальной помощи. Она обратилась в райсовет. Депутат Виктор Коротков погасил задолженность (всего 4000 рублей) и оплатил повторное подключение дома к электросети, также купил ей дров. Сейчас мать с помощью юристов добивается возвращения своих детей.

Случай поразительный: за небольшой долг мать-одиночку с двумя детьми бросили замерзать в сильные морозы, а потом еще и отобрали детей за "опасные для жизни условия", возмущается депутат. Он будет добиваться возвращения детей в семью.

"В этой логике выходит, что детишек государство спасло от холода, а их мать можно просто бросить замерзнуть насмерть", - пишет председатель Союза родительских организаций Александра Машкова-Благих.

Депутат Госдумы, зампред Комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко назвал сложившуюся ситуацию "дикостью".

Отметим, что в статье 77 Семейного кодекса РФ говорится, что "при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей". Что такое "непосредственная угроза жизни и здоровью", не объясняется. В статье 54 говорится, что дети имеют право жить и воспитываться в семье, но за исключением случаев, когда это противоречит их интересам. А в статье 64 сказано, что если опека считает, что "между интересами родителей и детей имеются противоречия", то "родители не вправе представлять интересы своих детей". То есть действующий Семейный кодекс РФ фактически дает право органам опеки на полный произвол.

Законопроект "десяти сенаторов" об исправлении Семейного кодекса в интересах семьи давно внесен в Госдуму, но так и не движется.

Теги: электроэнергия, долг, дети


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