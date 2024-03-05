Шойгу: Ленинградский и Московский военные округа созданы в связи с расширением НАТО

Ленинградский и Московский военные округа созданы из-за угроз, связанных с расширением НАТО на восток, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях", - приводятся слова Шойгу в телеграм-канале Минобороны.

Как сообщалось, после вступления Финляндии в НАТО, несмотря на ранние заявления руководства, страна и альянс подписали соглашение по сотрудничеству в обороне. Таким образом, США официально смогут присутствовать на 15 стратегических военных объектах страны, проводить учения в том числе на пограничной территории с Россией. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что из-за новой угрозы будет создан Ленинградский военный округ.

Эксперты отмечали, что воссоздание округов — необходимый шаг: Ленинградский будет парировать угрозы со стороны вступившей в Североатлантический альянс Финляндии и Эстонии, а Московский — на украинском направлении.